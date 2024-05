Ex-BBB Lucas Buda caiu em armadilha por causa da fama de cafajeste

Lucas Buda, ex-participante do BBB 24 (Globo), teve um breve envolvimento com Nina Capelly, prima de MC Binn. Nina confirmou o affair, mas, em seguida, expôs publicamente que Lucas havia parado de respondê-la e o criticou, dando razão à Camila Moura, ex-mulher do capoeirista. Ela ainda deu a entender que havia recorrido à pílula do dia seguinte após fazer sexo desprotegido com Lucas.

"Achei a Nina uma grande biscoiteira", disse Lucas Pasin, no Central Splash de hoje (6). "Ela aproveitou que o Buda já saiu do BBB com fama de cafajeste, aproveitou tudo o que a Camila expôs, e Nina, que deu um beijinho de nada, resolveu falar que concorda, que a Camila está certa e foi biscoitar".

Pasin disse, porém, que não vê a "biscoitagem" como algo negativo. "Parabéns, tem realmente que biscoitar. Não estou criticando. Biscoiteira, para mim, é uma coisa boa, porque eu não vou falar de gente que não rende conteúdo. Então, Nina, estamos falando de você porque você é biscoiteira. Já tem nome de subcelebridade, já está fazendo biscoito de subcelebridade, já é prima de uma celebridade e está prontíssima para um reality show na Record. Por mais Ninas que gerem biscoito".