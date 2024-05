Madonna terá after secreto com Diplo e Thiago Mansur; saiba detalhes

Outros VIPs serão chamados apenas na hora, para evitar que a festa secreta se torne assunto.

A coluna descobriu duas atrações já confirmadas na festinha privada de Madonna: os DJs Diplo e Thiago Mansur. O brasileiro, conhecido por seu trabalho no duo JetLag, foi escolhido a dedo para o evento, e se apresentará sozinho.

Segundo fontes da coluna, para evitar vazamentos, a festa deve acontecer no próprio Copacabana Palace. No entanto, até mesmo o local do evento tem sido mantido em segredo para os convidados, e deve se revelado apenas na hora.

Enquanto Madonna curte uma festa fechada que marcará também o encerramento de The Celebration Tour, os fãs da diva curtirão o after na Praia de Copacabana com Pedro Sampaio e Catha.