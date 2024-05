Mani Reggo se livrou da chatice cada vez mais evidente do ex-BBB Davi

Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo), contou que foi Mani Reggo quem terminou o relacionamento que eles viviam no Altas Horas do último sábado (4). Segundo o baiano, ele tentou seguir com o romance, mas Mani colocou um fim no namoro.

No Central Splash de hoje (6), Lucas Pasin tomou o lado de Mani e disse que Davi tem aspectos difíceis de lidar. "O Davi é chato demais, e talvez ela tenha assistido o programa com mais atenção e percebeu 'nossa, era com esse cara chato que eu estava? Que coisa horrorosa, que coisa feia, que chatice'. E aí resolveu cair fora".

"O Davi fez uma gracinha ali quando terminou o programa, falando 'ah, estou muito ocupado com a minha vida de campeão, flashes pra lá, flashes pra cá'. E aí a Mani percebeu que não iam continuar e terminou. E que sejam felizes. Não estou desejando a infelicidade deles, não. Que sejam felizes. Mas cada um de um lado. Acabou. Davi e Mani não existe mais. Mani está vivendo a vida dela, Davi vai viver a vida dele, comprar os carros dele, o que ele quiser".