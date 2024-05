De contrato de namoro a climão com a sogra: quem é a namorada de Endrick

Gabriely e Endrick trocam declarações públicas de amor com frequência. "Você cura todos os dias feridas que nem foi você que causou. Você chegou quando eu não esperava mais nada. Você chegou fazendo com que eu ainda acreditasse no amor. E o amor recíproco, um amor de respeito, um amor de companheirismo, um amor inabalável", escreveu a jovem, no Instagram.

Modelo compartilha fotos de trabalhos com frequência nas redes sociais. Ensaios fotográficos, publicações pagas e bastidores de campanhas têm espaço garantido no perfil da jovem.

Jovem é palmeirense e, antes mesmo do início do relacionamento, já frequentava os jogos do clube no Allianz Parque. No ano passado, ela acompanhou diversas partidas e mostrou os detalhes nas redes sociais.