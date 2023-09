Buchecha expõe depressão após morte de Claudinho: 'Apático com o público'

Depois da morte de Claudinho, uma van escolar começou a passar diariamente na frente da casa onde Buchecha morava e os pequenos gostavam de gritar "Buchecha, cadê você? Eu vim aqui só para te ver". Ele escutava a homenagem do lado de dentro de seu quarto, onde ficava a maior parte do tempo sem ver a luz do sol. "Foi quando comecei a perceber que ainda tinha importância [para o público]".

Toda aquela timidez e insegurança foram se esvaindo aos poucos, com as crianças. A gente costuma dizer que criança é muito pura, ela gosta ou não gosta, e ali eu entendi que era um recado de Deus para mim. Eu imaginava que eram anjos novamente me trazendo para fora, quase que dizendo 'Lázaro, Lázaro, vem para fora, eu tiro a tua pedra e o teu peso que está sobre você e te trago para fora'. Eu obedeci essa voz das crianças e recebi carinho. Buchecha

Parceria com geração mais jovem

A relação com as gerações mais jovens vai além da motivação para continuar cantando. Buchecha também disse que está aberto a colaborações, com cantores de funk da atualidade, apesar de não se achar "100% pronto" para as melodias dissonantes e batidas cada vez mais aceleradas.

Ele citou um convite que recebeu do DJ Rennan da Penha —expoente do funk 150bpm que hoje domina o gênero. "O Renan da Penha estava no auge dos 15bpm, aí ele veio para mim e falou 'pô, faz um som aqui para mim nesse beat'. Não conseguia formar uma frase, porque é muito acelerado. Aí eu falava assim, 'poxa, Renan, você quer matar o velho?'. Eu não tenho essa coordenação motora", brincou.