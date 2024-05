'Climão' com Marília Gabriela foi caso pontual na trajetória de Madonna

Leão Lobo ressaltou que essa postura algo antipática não é comum da parte de Madonna em entrevistas. "O Luciano Huck já a entrevistou no passado - eles são velhos conhecidos - e ela não foi antipática. Agora, parece que se viram novamente e conversaram por horas. Não gravaram juntos, porque quem vai gravar com ela [para a Globo] é o Marcos Mion, que cobre os 'musicais' da Globo. Mas o Luciano foi lá, ficou conversando com ela como amigo e a Madonna aparentemente foi super simpática. Então, o problema talvez fosse com a Marília - ou ela [simplesmente] estava azeda naquele dia."

Mesmo o bate-papo com Mion, como também observou Leão, foge ao protocolo adotado pela popstar nos eventos da The Celebration Tour. "Ela tem um acordo para esta turnê, em todos os países onde esteve, de não conversar com a imprensa. Como a Globo vai transmitir o show, a conversa com o Mion deve ser uma exceção ao acordo. Mas tenho a impressão de que ela vai falar só com o Mion."

Yas Fiorelo: Para Eliezer e Viih Tube, o amor não tem hora, nem lugar

Eliezer do Carmo, 34, e Viih Tube, 23, contaram anedotas de sua vida sexual durante o programa Surubaum. Eles confessaram já ter feito sexo na varanda do quarto de um hotel e ter sido interrompidos por uma fã enquanto transavam, bêbados, no meio de uma rave!

Yas Fiorelo se surpreendeu com a ousadia do casal de ex-BBBs. "Pelo visto, para eles não tem hora, nem lugar! É na rave, na varanda...Quem quer arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa."