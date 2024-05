Rock in Rio reage às falas de artistas do Norte: 'Crítica não embasada'

Ele defende que todo mundo tem direito de protestar, mas é preciso ter todas as informações antes. "Saramago dizia que para 'você conhecer uma coisa, você tem que dar a volta nela'. Então, tem que esperar o dia sair todo para a gente poder criticar. Sou apaixonado pelas Suraras [do Tapajós] há um tempão."

O Rock in Rio é o único festival que fez um show em homenagem a um estado do Brasil, que foi o Pará, que abriu uma bandeira do Pará gigante em cima do palco, colocou a Dona Onete lá. O Rock in Rio, em 2022, fez uma arena sobre a Amazônia. Então, acho a crítica não muito embasada, porque eu acho que o histórico do Rock in Rio nos defende, mas respeito.

Zé Ricardo

Global Village

Rock in Rio 2024 terá um espaço inédito na Cidade do Rock, o Global Village, unindo música, gastronomia e arquitetura. Em 7500 metros quadrados, espaço quer representar diferentes culturas do mundo. "Trazer a multiculturalidade quando a gente bota juntos num só lugar a cultura de vários lugares. Unir o mundo todo num só lugar", disse Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, em evento para jornalistas.

A proposta cenográfica é ser uma viagem pelo mundo inteiro. A arquitetura dos seis continentes do mundo estarão representados no Global Village. Haverá três espaços voltados à gastronomia — e será necessário agendar pelo aplicativo do festival para visitá-los a fim "de viver uma experiência com conforto", diz o evento.

Cada espaço gastronômico remete um lugar diferente. O primeiro anunciado trata-se de um piano bar que homenageia a França e a Itália, focando em pratos doces. Outro espaço homenageia o Brasil com comida de boteco e, claro, apresentando samba, com apresentações do Clube do Samba junto a Diogo Nogueira. Um terceiro espaço terá a cara de Londres ao montar um pub.