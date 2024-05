Professora e os dois filhos são mortos em SP; suspeito é policial militar

Homem não aceitava término do relacionamento, indica a investigação. Eles ficaram juntos por pouco mais de seis meses.

Entretanto, a motivação ainda é apurada, diz o delegado à frente da investigação, Valmir Oliveira. "A gente ainda não sabe a motivação, mas tudo indica que tenha sido em razão do rompimento do namoro que ele tinha com a vítima", disse em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Apiaí. A Polícia Militar de São Paulo também abriu um inquérito policial para apurar o caso. Diligências estão em andamento na cidade de Capão Bonito, onde ele mora, para localizá-lo. Um helicóptero da PM também está sendo usado nas buscas.

O nome do policial militar não foi divulgado pelo governo de São Paulo. Como ele não foi identificado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.