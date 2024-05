Maraisa repreende fã por lhe mostrar dedo do meio em show: 'Não precisava'

A cantora Maraisa, 36, interrompeu um show da dupla com Maiara, 36, em Porto Alegre (RS) para repreender um fã que havia feito um gesto rude, mostrando-lhe o dedo do meio, durante a apresentação.

O que aconteceu

O vídeo que circula nas redes sociais mostra as cantoras performando juntas em meio à chuva na cidade, até que Maraisa pausa a cantoria e dá uma bronca no jovem grosseiro. "Isso aqui não é culpa de ninguém. Chove, Deus manda a chuva, está todo mundo aqui para festar. Você não precisava ter me dado dedo", reclama a musa.

A plateia toma as dores de Maraisa e começa a pedir em coro que o 'convidado' em questão fosse retirado do evento. "Ih, fora!", ouvem-se várias pessoas gritando ao mesmo tempo, repetidamente.