Radamés quer pedir perdão a Belo por caso com Viviane: 'Ele iria entender'

Em meio à repercussão do fim do casamento de Belo, 50, e Gracyanne Barbosa, 40, o jogador de futebol Radamés Furlan, 38, falou ao Link Podcast sobre ter sido o pivô da separação anterior do pagodeiro de Viviane Araújo, 49.

O que aconteceu

Ele voltou a admitir ter se envolvido com a atriz quando ela ainda era casada com Belo. "Me perguntaram se isso era verdade: se eu fui o pivô da separação de Belo e Viviane lá no passado, e eu confirmei que era [à jornalista Fábia Oliveira]. Hoje, com a maturidade, como pai de família, quando me veio essa pergunta, eu não tinha como não responder [com] a verdade."

O atleta afirma que se arrepende de ter sido amante de Viviane. "Não me orgulho disso, de verdade. Quando fiz isso, era muito novo, muito imaturo, então acabou acontecendo."