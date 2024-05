Repórter da Globo relata ter sofrido de herpes zóster: 'Não é brincadeira'

O repórter da Globo, Tiago Scheuer, 40, fez um alerta de saúde a seus seguidores do Instagram e contou ter sofrido há dois meses com um diagnóstico de herpes zóster.

O que aconteceu

Tiago começou fornecendo um panorama geral a respeito da doença. "Você já teve herpes zóster ou conhece alguém que já teve essa doença? Pois tive agora em março passado, e confesso para você que senti muita dor. Hoje o jornal O Globo, aliás, publicou um estudo, feito no Brasil, dizendo que teve um aumento de 31% no número de internações por causa dessa doença comparando 2021 com 2023. Então não é brincadeira."

Ele relatou como percebeu os primeiros sinas da enfermidade. "Começou com uma manchinha vermelha na minha barriga, e essa manchinha foi crescendo dia após dia. Depois ocupou parte da lateral do corpo e das costas. Não entendendo nada, três dias depois, eu procurei uma dermatologista. Ela me diagnosticou com herpes-zóster e já me deu os antivirais para eu tomar. Só três semanas depois é que as dores pararam por completo. Estou bem."