Punido, Gabigol perde força, aliados e se afasta do Flamengo

O Flamengo anunciou a punição a Gabriel Barbosa, o Gabigol, pela aparição em uma fotografia vestindo a camisa do Corinthians. O atacante perdeu o direito de jogar com o número 10 às costas e recebeu multa de 10% dos salários.

A comunicação da penalidade foi feita pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, em conversa privada entre os dois. O atleta não apresentou prova de que seria montagem a foto que circulou quinta-feira (16) nas redes sociais.

O jogador fez uma reunião com churrasco em sua casa no dia de folga. Gabriel convidou funcionários do clube que o apoiaram e o visitaram durante o recente afastamento do CT devido à punição por ter dificultado um exame antidoping. Ali foi feita a polêmica fotografia.