Salvador: sempre um Carnaval de emoções e de frustrações

Tudo isso eu vivi e vi, assim como Milton Nascimento passando em cima de um trio e parando em frente ao camarote de Gilberto Gil para cantar junto com Caetano Veloso, que estava lá como convidado. Momentos únicos e talvez seja por isso mesmo que até hoje todos os anos eu venho para Salvador em busca de emoção de verdade.

Hoje em dia fico atenta ao BaianaSystem, o grupo comandado por Russo Passapusso, que faz multidões sem fim pularem ao seu som transgressor e revolucionário . Em todos os carnavais que passe por Salvador não deixei de, sábado à noite, subir a ladeira do Curuzu para assistir à saída do Ilê. Os tambores naquele terreiro fazem qualquer coração bater mais forte. Não costumo perder também a saída dos Filhos de Gandhy no lago do Pelourinho, com uma bênção e uma cerimônia sacra. Aliás já fui até assaltada lá, roubaram meu celular sem eu perceber, naquela muvuca, colocaram uma mão no meu bolso, pegaram meu celular e eu nem senti.

Ah, Bahia? Neste ano, também vi passar Claudia Leitte, Bell Marques mas não consegui acompanhar o vai e vem dos quadris inquietos de Léo Santana: gosto demais. Já pulei muito com o Araketu no Campo Grande, já saí com Daniela Mercury no auge. Parece que já fiz quase de tudo no Carnaval de Salvador, mas ainda não encontrei um jeito de lidar com a frustração de perder apresentações únicas. Ainda não consegui estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ainda.