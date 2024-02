Ivete Sangalo, Leo Santana, Caetano Veloso e o jetlag intelectual

Léo Santana no Festival de Verão de Salvador Imagem: Divulgação

Direto pra outra força da natureza: o que é Léo Santana? Difícil de descrever, impossível de resistir: ele colocou o mundo todo pra cantar aquelas letras que até Deus duvida. Fez todo mundo dançar, colocar a mão na cabeça, descer até o chão. Ele comanda a turba ensandecida com tranquilidade. Figurino perfeito, cenário, bailarinos. Num festival tão cheio de estrelas, os dois conseguiram o pulo do gato. Os dois. E olha que teve muita coisa boa mesmo. Teve até Caetano Veloso que jurava que ia passar esse mês de férias, esse verão na Bahia, mas acabou apresentando seu show "Transa", uma coisa bem anos 1970, com aquelas canções pré, durante e pós-exílio, bastante herméticas.

A plateia-cabeça fazia cara de êxtase. Tenho que confessar que fiquei bastante atrapalhada saindo de Leo Santana direto para Caetano Veloso sem escalas, apenas cruzando o enorme espaço que levava de um palco ao outro. Só que nem esse trajeto a pé foi suficiente para combater o jetlag intelectual que se apossou de mim. Começa o "Transa" e eu fico perdida no tempo no espaço. No meio de mundos tão diversos, tão representativos do que é este país, eu tenho que aprender a lição. Tenho que aprender a só ser.