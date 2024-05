O dia em que Madonna me mediu de cima a baixo em um hotel de luxo nos EUA

Por falar em jantar, também compartilhei numa outra ocasião uma mesa de 10 pessoas, parte de uma grande comemoração de um feriado judaico em Nova York, no Kabbalah Center, que Madonna frequentava semanalmente. Nesse jantar estava na mesa também Steven Klein, fotógrafo de moda mega famoso e um dos melhores amigos de M — como ela mesma se chama e assina nos cartões e bilhetes para os amigos.

A experiência foi um pouco menos traumática, mesmo porque eu pessoalmente estava mais segura de dividir a mesa com a maior estrela do pop mundial. Nessa época, ela era muito ligada na cabala e tinha um professor particular em casa, frequentava o centro em Nova York, todas as sextas-feiras, no Shabat, além de bater ponto nos feriados e festas mais importantes como esse jantar de ano novo.

Em outras duas oportunidades ainda estive com ela e sempre bem próximo: em viagem à Flórida e outra a Israel, as duas ligadas ao Kabbalah Center. Na da Flórida, bem pertinho de Fort Lauderdale, acho que era o feriado de Páscoa, mas não me lembro direito. Eram uns cinco dias de imersão com rezas, banhos de piscina e palestras. Lembro que ela surgiu em alguns momentos sempre com vestidinhos bem caretas, uma coisa meio "wrap dress" de Diane von Furstenberg, bem enquadrada, como uma mãe de família que tem dinheiro e posição social.

Madonna Imagem: Reprodução

Lembro que era fácil encontrar com ela também pelos corredores do hotel, enorme, fechado para a ocasião. Já em Tel Aviv ela fazia parte de um grupo de gente do mundo inteiro numa espécie de peregrinação para lugares sagrados do país e principalmente em visitas aos túmulos dos grandes sábios judaicos. Lembro que passamos uma semana indo em vários cemitérios e rezando em volta dos tais túmulos. Confesso que foi uma viagem linda e inesquecível, assim como a presença dela, mesmo que distante nos eventos. Lembro também que a academia do hotel, toda envidraçada e no piso térreo, de vez em quando amanhecia toda coberta de papel, inibindo qualquer possibilidade de acompanhar o treino da superstar.

Ah, fui também a ensaios fechados de um show que ela estreou em Los Angeles.