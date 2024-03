Por que Altas Horas é sempre o melhor programa do meu sábado (e da semana)

Sabe a letra daquela canção de Lulu santos que diz que todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite? Eu, por exemplo, espero todas as semanas o Altas horas. Aí você pode me dizer: 'Puxa que frustrante. Sábado à noite em frente à TV?'. Pois é, eu aprendi com a experiência que quanto menos a gente espera, mas a gente é surpreendido. E esse é o caso: tenho momentos de alegria, de alto astral, de memórias de música boa. Não é de hoje que gosto de ficar em casa no sábado à noite, acho que é o pior dia para sair e ter boas experiências por aí.

Para isso é fundamental um bom programa de TV. Claro que hoje em dia tem um streaming aí para satisfazer a qualquer paladar, mas eu ainda gosto muito da velha e boa TV aberta. Gosto demais do programa de Serginho Groisman. Gostava quando era da TV Cultura, do SBT, com nomes variados.

Acho que esse perfil dele meio colégio Equipe, meio frequentador de Pinheiros traz para a Globo algo que ela tem dificuldades em conquistar, tipo aquele pedaço de São Paulo que é seu sonho de consumo. E o melhor: isso agrada também outras partes do país.