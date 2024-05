'Capote vs. The Swan' mostra lado enfadonho e patético do 'high society'

Sempre foi claro o interesse do entretenimento pelo mundo dos ricos. Às vezes isso se torna meio enfadonho, às vezes um tanto quanto patético. No caso da série "Capote vs. the Swans", mesmo com atores excelentes, direção de arte, figurinos e roteiro impecáveis, a coisa parece meio empacada. Acredito que a questão seja mesmo que a vida de rico nem sempre é o que parece: o lado B é muito complicado e pode sim ser bastante chato.

A história dessa série, em cartaz no Star+, gira sobre a amaldiçoada reportagem que Capote fez para revista Esquire e foi publicada em novembro de 1975, entregando as mazelas e os podres de suas amigas íntimas ricas e entediadas.

Talvez esse modelo esteja um pouco gasto nos últimos tempos porque o streaming foi invadido por conteúdos desse tipo mas a diferença aqui é que gira em torno de um dos inventores do novo jornalismo, dono de um texto impecável e um dos mais importantes jornalistas norte-americanos dos tempos modernos: Truman Capote, uma figura muito rara e muito sofisticada com muito talento e um olhar afiado - e a língua também, é claro. Pela fragilidade que vem junto nesse pacote, pela solidão, pela carência de afeto, amor, sexo, a confusão e a discórdia se instalam.