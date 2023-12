Por outro lado, Luisa não está esperando isso: ela está psicanalisada, medicada, evoluída. No doc a gente vê que ela era uma pequena estrela desde a primeira infância. Claro, incentivada pelos pais que aparecem em vários momentos da série, assim como sua ex-assistente e uma prima muito próxima.

Fiquei impressionada e surpresa com a maneira como ela compõe suas canções: em grupo, com as amigas e com os boys arranjadores. Mas principalmente colocando na pista sentimentos profundos, medos, angústias e outras coisas mais que se sente na nessa idade — ela tem hoje 25 anos.

As letras são muito interessantes, os arranjos também. Um vídeo, inspirado naquela famosa entrevista que Clarice Lispector deu para a TV Cultura, foi o sinal que um diretor do Rock in Rio precisava para convidá-la para sua primeira apresentação no festival. Ela sempre fez por merecer.

O primeiro dos três episódios foi batizado de "O mundo é um Moinho", título de uma emblemática canção de Cartola. Num outro ela assume ser ela própria sua maior hater. Realmente, Luisa não é uma garota comum, rasa ou óbvia. É intensa, profunda, criativa e parece ter em suas mãos as rédeas de sua vida. Ela escolhe os caminhos assim como os arranjos musicais e os passos de sua carreira.

Decide para onde quer ir, mas sempre com muito sofrimento. Como todas essas meninas superstars, Luisa se sente refém de sua própria vida. E chora, chora muito. Já foi odiada por motivos nem sempre justos, já foi julgada e cancelada. Já se comportou mal e já foi politicamente incorreta: assumiu.