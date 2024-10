Foco em 'Vale Tudo' é mais um golpe contra 'Mania de Você'

Os cortes esquisitos para adiantar a trama, que até hoje parecem dificultar a plena compreensão das motivações de alguns personagens;

As cenas dos próximos capítulos! Os ganchos engenhosos que são uma marca de João Emanuel Carneiro são completamente arruinados pelo excesso de spoilers na sequência do encerramento do capítulo.

Li em algum lugar que a Globo pretende relançar "Mania de Você", dando mais espaço para a trama em outros programas e refinando a trama de acordo com o feedback do público. Para ter alguma condição dentro do atual esquema das coisas, talvez a única solução seja um remake de "Mania de Você".

NO PÓDIO

Ana Maria Braga comandando um reality show culinário no horário nobre da Globo foi a melhor notícia do Upfront.

NO PAREDÃO