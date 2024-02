Estátua que é ponto turístico argentino ganhará versão brasileira

A Prefeitura de Pelotas (RS), anunciou o plano de realizar essa escultura. A proposta veio da professora do Curso de Letras e Comunicação (CLC) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Luciane Martins, e a prefeita da cidade, Paula Mascarenhas, está agora em busca de parcerias para que a cidade ganhe esse ponto turístico.

A prefeita disse que a escultura deve ficar em frente à biblioteca da cidade, próxima à estátua do escritor pelotense João Simões Lopes Neto. "Queremos que a escultura seja em frente à Bibliotheca Pública Pelotense, destacando os valores democráticos que a Mafalda tem, como a igualdade e o respeito às mulheres, além de ser uma personagem infantil", afirma a prefeita, que lançou ano passado o programa Pelotas Cidade das Crianças.

Fachada do segundo andar da Biblioteca Pública Municipal, fundada pela própria população, em 1881, em Pelotas, no Rio Grande do Sul Imagem: Andrea Dallevo/UOL

Esta deve ser a primeira escultura oficial da Mafalda no Brasil. Ou seja, feita pelo escultor da original. Sem a autoria de Pablo Irrgang, já há uma Mafalda no Brasil.

Em Juiz de Fora, o professor Raphael Reis tem em sua casa uma Mafalda feita pelo artista Adauto Venturi. A encomenda do professor foi para a comemoração do aniversário de 1 ano de seu filho Miguel, em 2020. O plano de Raphael é doar a escultura para a cidade quando seu filho estiver maior, para que ele participe do processo de doação da obra para a cidade. Em algum momento, portanto, teremos no Brasil uma ou duas esculturas do ícone das histórias em quadrinhos argentinos. Este ano se comemoram os 60 anos da criação mais famosa de Quino e pode ser uma boa justificativa para essas esculturas ganharem o espaço público.