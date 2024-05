Orlando para cinéfilos: confira 10 filmes e séries gravados no destino

Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984) Imagem: Reprodução

Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984)

As cenas do longa foram filmadas principalmente em locações no Sri Lanka e na Califórnia, já os "crocodilos" famintos sob a frágil ponte de corda do filme foram gravados em Orlando, no Gatorland, um parque temático dedicado aos jacarés.

Meu Primeiro Amor (1991) Imagem: Reprodução

Meu Primeiro Amor (1991)

O clássico foi filmado parcialmente em locações na cidade vizinha de Orlando, em Sanford. É possível tomar o trem SunRail até o charmoso bairro histórico, com várias opções de restaurantes, cafés e pequenas ruas cheias de lojinhas. Entre os lugares que serviram de cenário estão a casa de Thomas J., personagem de Macaulay Culkin, e o The Cafe (agora chamado de The Breezeway Restaurant & Bar), onde uma das cenas finais do filme foi filmada.

Máquina Mortífera 3 (1992) Imagem: Reprodução

Máquina Mortífera 3 (1992)

A clássica saga de ação policial estrelada por Mel Gibson e Danny Glover teve uma de suas cenas mais explosivas gravadas na cidade de Orlando. Nos primeiros minutos do filme, um dos personagens detona uma bomba que destrói um edifício inteiro. Esse local era a antiga Prefeitura de Orlando, localizada na região de Downtown. Inclusive, Bill Frederick, prefeito na época, tem uma pequena participação nessa cena, atuando como o policial que diz "Bravo" aos policiais Riggs e Murtaugh, após o prédio ir abaixo.