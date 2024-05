Premiado musical "Querido Evan Hansen" chega ao Brasil

O famoso musical "Querido Evan Hansen" estreia sua temporada no Brasil com concepção e direção original de Tadeu Aguiar (Quase Normal, A Cor Púrpura, Beetlejuice), direção musical de Liliane Secco (Quase Normal, Para Sempre ABBA, Ópera do Malandro) e produção geral de Renata Borges Pimenta (Peter Pan - O Musical da Broadway, Cinderella - O Musical e Beetlejuice - O Musical) e Eduardo Bakr (4 Faces do Amor, Ou Tudo ou Nada, A Cor Púrpura). O espetáculo estreia dia 13 de junho no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, seguindo para o Teatro Liberdade, em São Paulo, onde abre a cortina dia 02 de agosto. Os ingressos já estão à venda pela Sympla e bilheterias dos teatros.

"Querido Evan Hansen" Imagem: Everaldo Rodrigues/Divulgação

"Querido Evan Hansen" conta a história de Evan, um estudante que enfrenta transtorno de ansiedade e se sente invisível entre seus colegas, até que uma pequena mentira o coloca no centro das atenções, levando-o a uma jornada de autodescoberta e redenção. A montagem, que ficou conhecida com a interpretação de Ben Platt no papel-título, no Brasil será estrelada por Gab Lara (Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem); o ator, que vive seu primeiro protagonista, divide o palco com Vanessa Gerbelli, que será vista no papel de Heidi Hansen, Mouhamed Harfouch como Larry Murphy, Flavia Santana como Cynthia Murphy, Hugo Bonemer como Connor Murphy, Thati Lopes como Zoe Murphy, Gui Figueiredo como Jared Kleinman e Tati Christine como Alana Beck.