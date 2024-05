Instituto Velho Amigo ilumina a cidade em junho

O Instituto Velho Amigo, organização pioneira no Brasil no trabalho pela garantia dos direitos das pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, ilumina São Paulo no mês de junho. O Junho Violeta é uma campanha mundial instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) que faz um alerta para os riscos e sinais de agressões - físicas e psicológicas - contra esta parcela da população.

Imagem: Divulgação

Com o aumento do número de idosos no país, o instituto reforça a necessidade de protegê-los contra violações de direitos e de valorizar suas contribuições para a sociedade. O debate tem se tornado cada vez mais central em decorrência do envelhecimento da nossa população. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2030 o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo, fenômeno conhecido como "inversão da pirâmide etária".