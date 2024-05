Legado do Dr. Elsimar Coutinho será homenageado com cerimônia em São Paulo

Em maio, uma data especial será marcada não apenas pelo nascimento de um dos nomes mais proeminentes da ciência brasileira, mas também pela celebração de uma trajetória de estudo, inovação e contribuições valiosas para a área da saúde - uma homenagem ao renomado cientista, professor, farmacêutico e médico baiano, Dr.Elsimar Coutinho, que deixou um legado significativo na área de terapia hormonal e da saúde da mulher.

Dr. Elsimar Coutinho Imagem: Divulgação

A cerimônia será realizada no dia 17 de maio e está inserida em uma programação que visa fortalecer a herança científica deixada do Dr. Elsimar, além de marcar os 60 anos de estudo e os 50 anos do implante silástico de gestrinona, ambos momentos relevantes na trajetória do Dr. Elsimar Coutinho e na evolução da terapia hormonal no Brasil e no mundo.