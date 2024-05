12 artistas de Hollywood que não possuem redes sociais e seus motivos

Keanu Reeves

O ator que ficou conhecido por Matrix foi enfático ao afirmar que foi para a indústria apenas para atuar em filmes.

"(Privacidade) é importante para mim", disse o ator em 2016 ao Entertainment Tonight. "E sim, eu realmente não tenho nada a dizer sobre nada! Vim para Hollywood para atuar no cinema."

Eddie Murphy Imagem: Reprodução

Eddie Murphy

Murphy, conhecido por incontáveis hits das telonas, como O Professor Aloprado, Um Tira da Pesada e Um Príncipe em Nova York, enxerga uma relação de banalidade nas redes sociais.

"Não sinto necessidade de compartilhar aspectos banais do meu dia a dia. Não preciso estar nas redes sociais interagindo com os fãs, twittando que acabei de comer morangos. Nada me fez pensar: Oh, sim, me diga você também, o que você está fazendo? Estou indo para a loja agora! Olha essa foto desse bebê!"

Sandra Bullock Imagem: Reprodução

Sandra Bullock

A estrela disse que aprendeu muito com um filme que protagonizou, A Rede, de 1995, onde ela interpreta uma programadora que se torna alvo de hackers após acessar por acidente um software de uma empresa de tecnologia. O longa parece ter causado certo trauma na atriz.

"[Na época] encontramos hackers reais e me lembro de pessoas dizendo: 'Isso existe? Você acha que poderíamos realmente pedir uma pizza do seu computador? 'E eu fiquei tipo, 'Sim'. Era algo tão estranho para todo mundo. Hackear era algo muito fácil para aquelas pessoas."

Jennifer Lawrence Imagem: Reprodução

Jennifer Lawrence

Lawrence, que atuou em Jogos Vorazes, Lado Bom da Vida, entre outros, considera que não teria muito a acrescentar nas redes.

"Se você está 10 quilos abaixo do peso e fala sobre comer pizza e frango frito o tempo todo, isso não vai fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Eu estou trabalhando nisso. Mas sou uma voyeur: observo, não falo. Sempre há muita reação. Muitas pessoas estão ouvindo e prestando atenção e têm muitas opiniões sobre absolutamente tudo. Eu realmente não quero aceitar isso, a menos que seja absolutamente necessário. Não quero me expor sem motivo".