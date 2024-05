Decifrando os looks do Met Gala: uma análise por trás das escolhas de moda

Confira a análise da Tamara:

Zendaya Imagem: Reprodução

Zendaya era uma das celebridades mais esperadas. Como uma das anfitriãs do evento, primeiramente apareceu com um traje repleto de flores, plantas e borboletas da Maison Margiela, completando o look com jóias da Bulgari (marca que é embaixadora) que evocaram uma verdadeira atmosfera botânica. Mais tarde, ela retornou com um vestido preto da era Givenchy de John Galliano, adornado com um buquê de flores na cabeça, demonstrando não apenas sua versatilidade no mundo da moda, mas também a capacidade de mesclar arte histórica com a contemporânea, refletindo sobre a temporalidade e o ciclo contínuo da natureza e da moda.

Amanda Seyfried, Demi Moore e Tyla Imagem: Reprodução

Inovação em Materiais Sustentáveis

Inovação para as marcas de luxo é um ponto crucial para manterem sua relevância. Nesse sentido, diversos designers e celebridades optaram por tecidos reciclados e processos de produção que minimizem o impacto ambiental, refletindo uma tendência crescente no mercado de luxo na busca por materiais inovadores e mais sustentáveis. Amanda Seyfried deslumbrou em um vestido Prada feito de tecidos reaproveitados de coleções anteriores, enquanto Demi Moore exibiu um vestido Harris Reed confeccionado a partir de papel de parede reciclado. Tyla, vestiu um deslumbrante vestido de areia, moldado ao seu corpo, criado por Olivier Rousteing da Balmain, destacando o tema "Jardim do Tempo", explorando elementos naturais de maneira literal e artística, mas também ressaltou a capacidade do luxo de incorporar materiais não convencionais em alta moda, desafiando nossas percepções tradicionais de vestuário e sustentabilidade.