Bar Pirajá lança roda de samba com Gabriel da Muda e convidados

Casa abre as portas para receber sambistas de abril até novembro

Com mais de 25 anos de história, o Bar Pirajá tornou-se muito conhecido por exaltar a cultura boêmia. Com o clima descontraído, regado a muito samba, o bar é quase a segunda casa da clientela assídua, que não abre mão de reunir amigos e famílias em torno da boa e velha baixa gastronomia, termo difundido pela casa. O bar, que ganhou a honraria de Patrimônio Cultural Carioca -- o único estabelecimento paulista a ter esse prêmio entregue pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, promete estremecer a agenda da cidade.

Gabriel da Muda Imagem: Divulgação

Depois do sucesso do Samba de Trabalhador, com o padrinho da casa Moacyr Luz, o Pirajá anunciou o seu mais novo projeto: o "Samba da Última Sexta-Feira", que será comandado pelo carioca Gabriel da Muda, participante de dois movimentos importantes e populares no Rio de Janeiro, entre os quais a roda Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador, realizada às segundas-feiras.