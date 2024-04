A atriz Luiza Porto dubla personagem da Pixar

Ela conversou com exclusividade com o Blog do Amaury, dá uma olhadinha...

1. Você é a dubladora da personagem Faísca, da animação "Elementos", da Pixar, que concorreu ao Oscar este ano. Na sua opinião, o que fez dela potencial para o reconhecimento?

Além da excelência na riqueza do traço, efeitos e designer na animação, Elementos possui uma história linda que retrata a realidade de quem chega a uma nova cidade e faz dela seu lar. É uma obra completa que te faz mergulhar e ter empatia sobre a luta e o legado deixado por nossos pais. Acredito que tem muitas chances de levar e estou na torcida.

2. Como foi a experiência de dar voz à personagem e como é a sensação de ser "uma personagem da Disney"?

Foi uma experiência incrível e que marcou a minha carreira. É a sensação de fazer parte de um sonho que foi criado quando eu era criança e nem imaginava que um dia isso seria possível. Os projetos da Disney tem uma característica de falar tanto com a criança quanto com o adulto, com uma trama que faz a gente se identificar e ainda com uma mensagem especial. Poder contribuir através da minha voz e trabalho para essa obra chegar em muitos brasileiros e inspirá-los é uma honra e não fingirei normalidade.



3. Embora tenha muita experiência na dublagem, teve algum desafio maior ou diferente ao dar voz a Faísca?