Bruna Gomes entrevista Marcello Antony e Max Fercondini em novo podcast

"O Max não faz mais novelas e agora vive num barco. Ele escreveu um livro sobre as aventuras no oceano. Já o Marcello continua nas novelas e está fazendo cá uma novela chamada Morangos com Açúcar, que é tipo a Malhação no Brasil. O papo com eles foi ótimo".

Bruna Gomes e Bernardo Sousa Imagem: Divulgação

Vida de casada

Desde que decidiu entrar na casa do Big Brother Famosos, em Portugal, a vida da brasileira mudou. Ela venceu a edição final do reality, em 2022, onde conheceu o, agora, marido Bernardo Sousa, com quem acabou de se casar, no civil, no último dia 26, no Hotel Savoy Palace Funchal, na Ilha da Madeira.

"Tudo aconteceu de certa forma rápida e intensa. Acredito, agora, mais do que nunca, que o que é para estar no nosso destino, vai estar. O Bernardo foi um presente na minha vida. Agora, ele é meu marido e veio para realizar o meu sonho, que era ter a minha família. A vida tem sido muito generosa comigo", diz Bruna.

Novidades

Sem parar, ela conta que novidades estão por chegar, mas dessa vez, Bruna não dá spoilers.