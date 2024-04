Melhor "Elvis Presley Performer" do mundo retorna ao Brasil

Os fãs de Elvis Presley podem reviver grandes momentos do Rei do Rock. Ben Portsmouth, reconhecido como o melhor "Elvis Performer" de todos os tempos, sucesso de público em mais de 20 países, está de volta ao Brasil com a nova turnê "The King Is Back". O artista se apresentará em Porto Alegre, São Paulo e Brasília. Os ingressos já estão à venda online.

Imagem: Divulgação

Chegando à sua décima passagem pelo Brasil, o britânico já se tornou quase brasileiro. "Mesmo quando não estou me apresentando, vou ao Rio de Janeiro para descansar um pouco", disse Ben. Para os fãs brasileiros, o repertório é diferenciado. "Tendo a mudar para as que eu sei que são o maior sucesso aqui, como 'Kiss Me Quick' e 'Love Me Tender'", explicou o artista. Confira a agenda completa no site Bilheteria Digital.