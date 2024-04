Enrico, filho de Chitãozinho, segue os passos do pai no sertanejo

Enrico é filho caçula do cantor sertanejo Chitãozinho, começou sua carreira no teatro aos 11 anos no musical "O menino Maluquinho", depois migrou para as telas de cinema onde fez três filmes e agora se lançou como cantor em um novo projeto que marca sua estreia no meio musical.

Enrico e Chitãozinho Imagem: @helenamellofotografia/Divulgação

Sua estreia acontece com o álbum "Um Dia de Sol". O projeto inclui nove canções inéditas e uma regravação com Chitãozinho, que vêm sendo apresentadas em etapas. "A escolha por gravar em Goiânia, traz todo o contexto, pois é o berço do sertanejo, e por ser uma região que sempre vou desde pequeno", destaca Enrico. Sua primeira canção foi "Chocolate Belga", na sequência "Larga essa Rua" e o terceiro lançamento "Aquilo que Rima com Dor". Cada uma das faixas teve mais de 1 milhão de visualizações no canal oficial de Enrico no Youtube. No Spotify, além das três músicas, há outras sete canções lançadas que também fazem parte do EP.