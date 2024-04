História de amor entre Sidney Magal e Magali chegará às telonas

Meu Sangue Ferve Por Você, de Paulo Machline, teve seu trailer divulgado pela Manequim Filmes. Protagonizado por Filipe Bragança e Giovana Cordeiro, que interpretam Sidney Magal e Magaly West, o longa chegará aos cinemas brasileiros no dia 30 de maio, com distribuição da Manequim Filmes e produção assinada pela Mar Filmes e Amaia Produções.

Meu Sangue Ferve Por Você Imagem: Divulgação

Caracterizado como uma comédia romântica musical colorida e vibrante, repleta de ginga e bom humor na cidade de Salvador, o filme traz a história de amor entre Sidney Magal, um astro em ascensão no final dos anos 70, e seu grande amor, Magali West. Machline diz que "assim como Magal, o Filipe é um artista de múltiplos talentos, então o canto e a dança vieram naturalmente e evoluíram com estudos, conversas e ensaios. Fizemos um período de preparação magnífico, tanto para a atuação como para canto e dança. Nunca quisemos imitar o Magal, juntos construímos um personagem inspirado em Magal, na postura, nos gestos, na dança, no olhar, no sorriso. A ideia sempre foi muito mais fazer o personagem vibrar como Magal do que copiar Magal".