George Israel e Roberta Campos lançam novo álbum e show

George Israel (ex-Kid Abelha) e Roberta Campos se apresentam no sábado, dia 20 de abril, no Blue Note em São Paulo para o show de lançamento da parte 1 do álbum "Quatro Mãos". Este é o primeiro projeto criado em conjunto pela cantora e compositora e o cantor, compositor e membro fundador do Kid Abelha. A primeira parte do disco será lançada no dia 19 de abril, um dia antes do show.

George Israel e Roberta Campos Imagem: Divulgação