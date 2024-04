Confira os destaques do SPFW

No dia 12 de abril, o primeiro desfile do dia no JK Iguatemi foi da marca Lilly Sarti que também comemorou seus 18 anos e seu retorno ao SPFW após algumas edições, com uma coleção que homenageia a mãe da estilista, Sofia, e sua irmã Renata Sarti. "É uma coleção potente na essência Lilly Sarti, na cartela de cores e formas, sem um fio condutor ou nada que segurasse a nossa criatividade", explica a estilista. Na coleção da marca cinturas e ombros marcados bem anos 1980 (na alfaiataria e no jeanswear), os detalhes bohos (franjas, camurças e silhuetas flare), o couro (metalizado, texturizado, recortado, estampado, matelassado), alguma coisa mais esotérica com referências a culturas asiáticas e tecidos elaborados.

O veterano Lino Villaventura, levou às passarelas algumas celebridades/amigas como a apresentadora Ticiane Pinheiro, Isabella Fiorentino e Reynaldo Gianecchini que também se reencontraram e estiveram juntos como na época em que eram modelos causando no camarim um burburinho esperado. Ticiane desfilou no SPFW pela primeira vez e estava emocionada ao lado da amiga Isabella. "No ensaio eu estava bem, mas agora estou com um frio na barriga", desabafa Ticiane.

Na passarela da SPFW N57 vestidos longos e médios com pontas assimétricas ou versões mini, que são armadas na região do quadril e criam volumes ou efeitos de dobradura. Além disso, casacos, looks de festa e esportivas, no masculino os sobretudos ganham destaque. Agasalhos com capuz, bermudas, nervuras e inspirações futuristas. "Gosto do conceitual, mas não a esquisitice pela esquisitice e, sim, algo que tenha funcionalidade. A moda, acima de tudo, precisa ser feita para o corpo, ter um respeito com o corpo humano. Caso contrário, vira coisa para pendurar na parede", conclui o estilista.