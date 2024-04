Café celebra o compromisso com a gastronomia sustentável

Denis Rezende, Marcos Santiago e Giva Bastos Imagem: Divulgação

"O Urban Café Journal se revela não apenas como um espaço de encontro para os amantes da boa gastronomia, mas como uma verdadeira experiência arquitetônica inspirada na obra do renomado pintor holandês Johannes Vermeer, que infunde com uma vibração mais jovem e contemporânea em seu design. O resultado é um ambiente semelhante a um refúgio urbano onde a arte e a arquitetura se encontram para criar experiências memoráveis", afirma Marcos Santiago, sócio do Urban e também proprietário do famoso e conceituado japonês NAKOMBI.

Entre os pratos em destaque no cardápio da casa estão o Ravioli de Taleggio com Manteiga de Sálvia & Cogumelos, Paleta de Cordeiro & Fettuccine ao Pesto e Salada Urban, que podem ser harmonizados com a carta de vinhos assinada exclusivamente com Sebastián Pérez da Zahil Vinhos, ou com os drinks assinados por uma parceria realizada entre o Urban Café Journal e a APTK Spirits, marca que tem sido considerada referência em coquetelaria no país.

A contemplação do cardápio do Urban acontece com a sobremesa em destaque, que tornará a experiência gastronômica ainda mais saborosa com a Cocada Cremosa de Forno, que acompanha sorvete artesanal de baunilha com farofinha de nozes, equilibrando doçura e acidez a cada colherada.

Para finalizar, o sócio proprietário Denis Rezende fala sobre a inspiração arquitetônica do lugar, que também faz parte da experiência proposta pelo projeto do Urban assinados pela arquiteta Bruna Guadiano e pelo cenógrafo Lucas Prada.

"O Urban Café Journal se revela não apenas como um espaço de encontro para os amantes da boa gastronomia, vinhos e excelentes drinks, mas também como uma verdadeira experiência arquitetônica inspirada na obra do renomado pintor holandês Johannes Vermeer. Especificamente, o projeto se inspira na icônica "Moça com Brinco de Pérola", uma escolha que imprime jovialidade e uma atmosfera luminosa ao ambiente do Urban, contrastando com a referência artística do Café Journal Moema, que homenageia "A Leiteira", outra obra-prima de Vermeer", explica Denis que completa sobre a arquitetura do lugar...