Aladdin completa 10 anos na Broadway

A produção da Broadway de Aladdin, clássico da Disney, celebrou o seu 10º aniversário em março. O espetáculo esteve entre os 10 shows de maior bilheteria quase todas as semanas de sua exibição e realizou marcos impressionantes: Aladdin e Jasmine voaram aproximadamente 298 quilômetros no tapete mágico; O Gênio disparou mais de 131 mil pirotecnias durante o clássico "Friend Like Me" e foram usados cerca de 385 quilos de glitter para criar o brilho característico do Gênio.

Aladdin Imagem: Broadway Collection

O atual elenco de Aladdin na Broadway tem Michael Maliakel como o protagonista, Michael James Scott como Gênio, Sonya Balsara como Jasmine e Dennis Stowe como Jafar. O sucesso atemporal transformou o filme de 90 minutos para um formato de dois atos que surpreende o público com suas músicas, danças, figurinos e, principalmente, o voo de Aladdin e Jasmine no tapete mágico.