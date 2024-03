Exposição "Missão Marte" apresenta artefatos do Kennedy Space Center

As atividades imersivas têm conquistado o público e vem se tornando uma das principais apostas em espaços culturais. O West Plaza, em São Paulo, apresenta a exposição imersiva e gratuita "Missão Marte", repleta de detalhes e curiosidades sobre as expedições espaciais e o planeta vermelho.

Exposição "Missão Marte" Imagem: Divulgação

A experiência é dividida em dois ambientes. No primeiro, o público tem acesso a uma visita guiada e a artefatos trazidos do Kennedy Space Center, em Orlando (EUA), um dos maiores centros espaciais do mundo. Na lista de objetos expostos, destacam-se peças autografadas por Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua; uma réplica do capacete de Alan Shepard; um macacão usado por astronautas em missões espaciais e uma réplica do Perseverance, rover criado pela NASA que há dois anos circula pela superfície de Marte.