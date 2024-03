O Desfile das Campeãs será reproduzido no Metaverso

O acesso ao camarote no metaverso será pela plataforma Spatial, com a possibilidade de interação social com personalização do avatar, além da experiência de contemplação dos desfiles na avenida por meio de dispositivos móveis, da tela do computador ou dos óculos de realidade virtual para uma imersão ainda mais realista.

Entrada do Camarote Aquarela no metaverso. Imagem: Divulgação

E, como não poderia deixar de ser em um evento como este, mesmo quem não estiver presente na GT House poderá participar entrando no Camarote Aquarela no metaverso de qualquer lugar do mundo por meio do link eventos.brainslivemkt.com.br/metaverso. Os visitantes 100% virtuais poderão acompanhar em tempo real a roda de samba que se apresentará no evento.



SERVIÇO

Lançamento do Camarote Aquarela no Metaverso

Local: eventos.brainslivemkt.com.br/metaverso