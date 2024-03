Amaury Jr.

O Hospital de Amor, renomada instituição brasileira especializada na prevenção e tratamento do câncer, anuncia, no dia 12 de março, Natalia Beauty como a nova madrinha da Campanha Outubro Rosa 2024. A campanha, que tradicionalmente ganha força em outubro, tem início em março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, e se estende ao longo do ano, reforçando que a prevenção do câncer de mama deve ser uma prática diária.



"Prevenção é o ano todo" enfatiza a campanha do Hospital de Amor, que visa aumentar a conscientização sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama, garantindo maior acesso ao diagnóstico e tratamento, e contribuindo para a redução das taxas de mortalidade associadas à doença. "Muito mais do que um laço, Outubro Rosa é atitude. Afinal, o combate ao câncer de mama é papel de cada um de nós. A maior arma no combate é a prevenção," complementa o médico mastologista do Haidam de Oliveira Jr.

Natalia Beauty Imagem: Divulgação

Dados apontam que, no Brasil, o câncer de mama representa um crescente problema de saúde pública, com cerca de 73.610 mulheres diagnosticadas anualmente e índices de mortalidade em ascensão. Nesse contexto, o Hospital de Amor se destaca há quase três décadas desenvolvendo projetos voltados para a excelência e humanização na realização de exames preventivos gratuitos, disponibilizados por meio de suas dezenas de unidades fixas e móveis espalhadas pelo país.



A parceria não se limita à nomeação de Natalia Beauty como madrinha. No próximo dia 12 de março, também será oficializada a colaboração com o Instituto Natalia Beauty, que inclui a doação de próteses de aréola para as pacientes do Hospital de Amor, reforçando o compromisso com o suporte integral às mulheres em tratamento. "É uma honra imensa unir forças com o Hospital de Amor nessa campanha tão significativa. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas mulheres, promovendo a conscientização, acesso à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. Estou comprometida em levar essa mensagem adiante", afirma Natalia Beauty.



O médico do Hospital de Amor também expressou sua gratidão e expectativas com a nova parceria: "Ter Natalia Beauty conosco é um importante passo na nossa luta contra o câncer de mama. Sua influência e dedicação à causa amplia nosso alcance e fortalece nosso trabalho de conscientização e prevenção, essenciais para salvar vidas."



A Campanha Outubro Rosa do Hospital de Amor, com o apoio de Natalia Beauty, reafirma o compromisso da instituição com a saúde da mulher, enfatizando que a prevenção e a detecção precoce são as maiores aliadas no combate ao câncer de mama.