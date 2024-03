Amaury Jr.

- Dia 10 março, no dia do Oscar, a estilista Martha Medeiros lançará seu livro "Do Sertão a Hollywood", edição em inglês, no Hotel Wilshire na Califórnia. Com prefácio de Sofia Vergara, a obra de Martha conta toda sua saga onde fé, foco e força de trabalho são as palavras de ordem.

- Irene Ravache, que se prepara para comemorar seus 80 anos, continua fazendo sucesso com a peça "Alma Desejada". Sua passagem por Curitiba obrigou-a a abrir sessões extras do espetáculo.

- E o aniversário de Roberto Carlos, 19 de abril, será comemorado com o lançamento da nova turnê "Eu Ofereço Flores". A apresentação também marcará a inauguração do Mercado Pago Hall, o novo espaço de eventos do Mercado Livre Arena Pacaembu.

Henrique Fogaça Imagem: Reprodução

- O chef Henrique Fogaça acaba de mudar seu restaurante Sal Gastronomia, que estava no bairro de Higienópolis, para a rua Bela Cintra 1958.

- O DJ Betinho Britto, que foi quem cuidou da música eletrônica no saudoso Club A, estará em Orlando, na Flórida, animando vários eventos para os quais foi contratado. No final deste mês.

- O pianista Richard Clayderman, cujos shows em São Paulo conseguiram grande sucesso, está de volta no dia 6 de junho no Espaço Unimed, dia 8 de junho no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e dia 9 em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Promoção de Manoel Poladian.

- Paula Toller estará em Recife dia 15 de março no Classic Hall dentro de sua turnê "Amorosa".

- A montagem de 'Paris', com a Studio3 Cia. de Dança, se despediu do MASP Auditório na noite de quarta-feira, 8 de março. O espetáculo dirigido por Jorge Takla e coreografado por Anselmo Zolla mescla dança, teatro, canto e vídeo-projeções. Na plateia viam-se nomes como o casal Gabriel Braga Nunes e Isabel Nascimento, o dramaturgo Aimar Labaki, o cantor Bryan Behr e a joalheira Francisca Botelho.

- A artista Renata Brito participa da exposição "Criadoras Brasileiras" da Futuro Mercado, com 15 obras decorativas, nos dias 09 e 10 de março. A mostra acontece no endereço Av. Angélica, 1212 - Higienópolis.