Amaury Jr.

Colunista do UOL

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail

Uma das músicas mais famosas e queridas de Adoniran Barbosa se transformou em filme. Dirigido por Pedro Serrano e protagonizado por Paulo Miklos, "Saudosa Maloca" estreia nos cinemas no dia 21 de março e traz ainda Gero Camilo, Gustavo Machado, Leilah Moreno e Sidney Santiago Kuanza no elenco. A produção é da Pink Flamingo Filmes e a distribuição é da Elo Studios.

Filme "Saudosa Maloca" Imagem: Divulgação

"Se o sinhô não está lembrado/ Dá licença de contar/ Que aqui onde agora está/ Esse adifício arto/ Era uma casa velha/ Um palacete abandonado", assim começa a canção de 1951, que narra a história de Mato Grosso e Joca, contada pelo próprio compositor na mesa de um bar. No enredo, Paulo Miklos interpreta o compositor, enquanto Gero Camilo e Gustavo Machado vivem os personagens retratados na música, respectivamente.

Além de Saudosa Maloca, o roteiro traz episódios, falas e personagens presentes em diversos sambas do compositor, costurados numa só trama e compondo assim uma crônica social bem humorada da cidade de São Paulo. O longa traz Adoniran, já do alto de seus 72 anos, narrando ao garçom de um bar (Sidney Santiago Kuanza) histórias de uma São Paulo que não existe mais, lembrando com carinho dos amigos Matogrosso e Joca, vivendo numa maloca que já não existe mais, e ambos apaixonados por Iracema (Leilah Moreno).

Gravações do filme "Saudosa Maloca" Imagem: João Oliveira/Divulgação

O elenco de SAUDOSA MALOCA conta ainda com Sidney Santiago Kuanza, Paulo Tiefenthaler, Carlos Gimenez, Izak Dahora, Zemanuel Piñero, Ney Piacentini, e Noemi Marinho. A produção executiva do longa é assinada por Renata Martins e Giovana Amano. A obra tem ainda Lito Mendes da Rocha (Serra Pelada, Manhãs de Setembro), na fotografia; e a direção de arte assinada por Claudia Terçarolli (Abestalhados 2).