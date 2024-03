Amaury Jr.

O projeto "Mulheres Extraordinárias", uma coletânea de escritoras nacionais e internacionais que compartilham suas histórias, chega em sua 9ª edição. A obra, distribuída em 48 países, reflete os desafios enfrentados por 70 mulheres que contam suas jornadas pessoais.

Imagem: Divulgação

Desde sua estreia em 2018, idealizado, conduzido e publicado pela Editora Anjo, "Mulheres Extraordinárias" experimentou um crescimento exponencial, compartilhando mais de 700 histórias únicas em todo o mundo. Os lançamentos presenciais têm alcançado não só o Brasil, mas também países como Japão, Itália, Suíça, Portugal, Angola, África e Israel.

Imagem: Divulgação

O propósito global do projeto é promover a inclusão, a diversidade e o empoderamento feminino, inspirando mulheres de diferentes culturas, etnias e gêneros a compartilharem suas histórias e conquistas. Entre as histórias do livro está a de Ellen Vic, que dividiu a sua jornada de superação com o Parkinson. "Que esta notícia seja um lembrete do poder que reside dentro de cada uma de nós. Que possamos continuar compartilhando nossas histórias, nossas experiências e nosso apoio mútuo, iluminando o caminho para um futuro mais brilhante e inclusivo para todas as mulheres.", disse Vic. O lançamento presencial da 9ª edição será na Livraria da Vila do Shopping JK no dia 22 de março, às 18h.