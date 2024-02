Amaury Jr.

O ator Amaury Lorenzo, destaque como o personagem Ramiro na novela "Terra e Paixão", da Rede Globo, chega aos palcos de cinco cidades de São Paulo para apresentar o monólogo "A Luta", com dramaturgia de Ivan Jaf e direção de Rose Abdallah. As apresentações serão em Bragança Paulista (01/03), São Bernardo do Campo (02/03), Guarulhos (03/03), Osasco (09/03) e São Caetano do Sul (10/03).

Amaury Lorenzo Imagem: Sergio Lobato/Divulgação

Baseado na terceira parte do livro Os sertões, de Euclides da Cunha (1866-1909), o espetáculo "A Luta" transforma o ator em um rapsodo que conta, em uma longa prosa épica, as batalhas ocorridas em Canudos, em 1896, entre os homens e mulheres chefiados por Antônio Conselheiro e as forças militares da República, recém-proclamada no Brasil (1889). Da mesma maneira que os rapsodos cantavam a Ilíada e a Odisseia de Homero, mantendo essas longas epopeias vivas pela fala e a memória, antes de poderem ser escritas, pode-se imaginar a Guerra de Canudos, segundo a visão de Euclides da Cunha, sendo narrada por um "contador de História" diante de uma plateia. Um só ator, usando a fala e o corpo, conta as sucessivas investidas do exército brasileiro contra o arraial e a reação de seus habitantes.

Nessa terceira e última parte de Os Sertões Euclides criou uma simbologia poderosa, abandonando a linguagem acadêmica para traduzir jornalisticamente uma guerra de ideias: a luta entre as forças republicanas, que traziam a modernidade, contra o obscurantismo religioso, que alicerçava a monarquia; os brasileiros do litoral contra os do interior; as elites contra o povo; a fé contra a razão... para concluirmos que os dois lados acabaram se unindo pela intolerância e a violência.