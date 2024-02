Amaury Jr.

Com mais de 15 anos de carreira, os brasileiros Henry e Klauss vem surpreendendo o mundo com seus números de ilusionismo, e já se apresentaram em mais de 20 países para mais de 2,5 milhões de pessoas.

Henry & Klauss reapresentam "Illusion Show - Uma Jornada Mágica" Imagem: @igordoo/Divulgação

Após o enorme sucesso na capital paulista, chegando a esgotar todos os ingressos, os maiores ilusionistas da América Latina estão de volta a São Paulo para curta temporada do espetáculo "Illusion Show - Uma Jornada Mágica". As novas apresentações acontecem, a partir de 15 de março, no Teatro Bradesco. "Illusion Show - Uma Jornada Mágica" apresenta performances impactantes, interatividade com a plateia, mágicas utilizando tecnologia e muita inovação.

SERVIÇO

SÃO PAULO

Henry & Klauss reapresentam "Illusion Show - Uma Jornada Mágica"

Local: Teatro Bradesco

Endereço: R. Palestra Itália, 500 - Perdizes, São Paulo - SP, 05005-050

Data: de 15 de Março de 2024 a 24 de Março de 2024

Vendas on-line: Uhuu

CAMPINAS

Local: Expo D. Pedro

Endereço: Avenida Guilherme Campos 500 - Jardim Santa Genebra - CEP: 13087-901 - Campinas/SP

Data: 24 de fevereiro

Vendas on-line: Alpha Tickets