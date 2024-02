Amaury Jr.

O histórico álbum "Elis & Tom", gravado em 1974, completa 50 anos em 2024 e terá uma celebração especial que reunirá nos palcos os artistas Daniel Jobim e Kell Smith em uma homenagem. Elis Regina e Tom Jobim gravaram o álbum em Los Angeles em 1974 e até hoje o trabalho é conhecido por consolidar as potências da MPB e da Bossa Nova juntos.

Álbum "Elis & Tom" Imagem: Reprodução

Daniel Jobim é neto de Tom. Seguindo os passos do avô na carreira artística, Daniel é cantor, pianista e compositor, além de se dedicar a perpetuar a obra histórica criada por Tom. Mesmo tendo nascido após a morte de Elis Regina, em 1982, a cantora Kell Smith, hoje com 30 anos, se apaixonou pelo legado deixado pela artista quando ainda era criança aos 12 anos de idade. A pré-estreia da turnê acontecerá nesta quarta, dia 21, em São Paulo. Serão apresentadas duas sessões no Blue Note São Paulo, com ingressos à venda no site da Eventim.

Daniel Jobim e Kell Smith Imagem: Deivide Leme/Divulgação

SERVIÇO

"Tributo Elis & Tom" com Daniel Jobim e Kell Smith - Pré-estreia em São Paulo

Data: 21 de fevereiro, quarta-feira

Horários: sessão 1: 20h e sessão 2: 22h30

Local: Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073 - Bela Vista, São Paulo - SP

Ingressos: Eventim