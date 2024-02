O artista irlandês, Gavin James, volta ao Brasil para quatro shows intimistas no Bar Alto, em São Paulo. O músico ganhou notoriedade no país após ter algumas de suas composições viralizadas em novelas brasileiras. Vale citar 'Always', em 'Espelho da Vida', 'Nervous' em 'Pega-Pega', além de 'Watch it all fade', em 'Deus Salve o Rei'. O sucesso dele por aqui é tão grande, que James chegou a fazer uma ponta em 'Pega-Pega'.

Os shows em São Paulo acontecem nos dias 06 e 07 de março, no Bar Alto (São Paulo/SP). Os ingressos estão disponíveis pelo site Livepass. Da Irlanda, Gavin concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso blog, confira:

Gavin James Imagem: Divulgação

Coluna Amaury Jr.: Quais são as principais diferenças entre apresentar um show íntimo e um maior? Qual você prefere?

Gavin James: É muito difícil, eu não sei qual eu prefiro. São shows muito diferentes. Se você faz um show pequeno e íntimo, obviamente, você pode ver todo mundo. Você pode olhar nos olhos de todos. Você pode conversar com alguém na primeira fila se quiser. E você realmente pode conhecer a plateia. E eu acho que nos shows menores, eu meio que me perco no que estou dizendo no palco, ao contrário de quando fazemos um show maior, eu falo: "Olá, São Paulo! façam barulho". Enquanto, se estou em um lugar menor, posso dizer: "Ei, pessoal, prazer em conhecê-los. Sou o Gavin". Você realmente pode tornar mais íntimo com o público.

É um sentimento bastante louco. Então, eu tendo a ficar mais nervoso para os shows menores do que para os maiores, porque… não sei o que é, tem algo sobre a intimidade dos shows menores que me deixa um pouco mais nervoso. É muito difícil dizer qual eu prefiro. Eu não sei, os shows maiores têm uma sensação muito maior depois, porque você está tipo, "Meu Deus, isso realmente aconteceu." Tipo, seu cérebro não consegue realmente compreender o que aconteceu. São dois tipos diferentes de sentimentos.

Coluna Amaury Jr: Sua música fez sucesso no Brasil através das trilhas sonoras de novelas. Como você se sente sobre o impacto que suas músicas tiveram na audiência brasileira?

Gavin James: Sim, sempre que estive lá, todo mundo cantou junto todas as letras. Lembro-me do primeiro show que fiz, acho que deve ter sido em 2016 ou 2017. Não lembro exatamente a data, mas o primeiro show que fiz foi depois de "Pega-Pega". Todo mundo cantou todas as letras, até mesmo as músicas que eu nem sabia as letras, eu sempre esquecia as letras das minhas próprias músicas o tempo todo. Todo mundo cantou todas as letras de todas as músicas, até aquelas que eu sabia que as pessoas na Irlanda nem cantam. Então, desde que as novelas aconteceram, definitivamente trouxe a música para uma audiência diferente e uma audiência grande, porque obviamente milhões de pessoas assistem novelas, então trouxe minha música para muitas pessoas diferentes. Estou muito feliz que isso tenha acontecido e continuou acontecendo depois da primeira vez. Sempre acontece, aconteceu com "Eyes Wide Open" e aconteceu com outras músicas.

Coluna Amaury Jr: E você recebe muitas mensagens nas redes sociais ou até mesmo é parado nas ruas de Dublin porque há muitos brasileiros lá, certo?

Gavin James: Eu sempre sou parado na cidade. E sempre sou parado por alguém de São Paulo, do Rio ou de outros lugares. E eles sempre fazem FaceTime com os pais, acontece o tempo todo. Lembro-me que estava em um restaurante e o cara disse, "Ei, posso fazer FaceTime com minha mãe?" E ele literalmente ligou para a mãe dele porque a mãe dele gostava muito de novelas.



Coluna Amaury Jr.: Você teve a experiência de fazer parte de uma novela brasileira, atuando. Como foi a experiência? E você tem planos para mais participações na TV brasileira?

Gavin James: Nunca se sabe. Eu vou ao Brasil em março. Se alguém disser, "Você quer atuar?" Eu estou por aqui. Mas sim, da primeira vez foi muito divertido. Fiquei mais nervoso porque tive que falar um pouco e realmente atuar. Mas da segunda vez, foi um pouco mais fácil porque eu só tive que cantar e foi tranquilo. Eu não tive que atuar enquanto cantava, eu estava apenas no meu mundo. Eu estava definitivamente nervoso, mas eu aproveitei, foi muito divertido. Foi divertido quando saiu também, porque minha mãe estava tipo, "Olha ele, olha ele atuando". Minha mãe ficou muito animada com isso. Mas foi legal. Eu faria de novo, com certeza. Vou tentar melhorar meu português para poder realmente atuar adequadamente.

Coluna Amaury Jr.: Você tem tido a oportunidade de colaborar e se apresentar com artistas como Sam Smith, Ed Sheeran e Niall Horan. E sobre o Brasil, você já pensou em colaborar com alguns artistas brasileiros? Existe alguém com quem você gostaria de colaborar?

Gavin James: Meus artistas brasileiros favoritos é a dupla AnaVitoria. Elas são minhas favoritas. Eu amo as vozes delas juntas, são simplesmente incríveis. E acho que eu disse isso em quase toda entrevista que já fiz no Brasil. Todas as vezes que elas estiveram em Dublin e me mandaram mensagem eu sempre estava fora ou estava em Londres. Então, perdi os shows delas aqui todas as vezes. Mas eu adoraria vê-las ao vivo, porque lembro-me de ter feito um programa de TV com elas uma vez. A música deles é incrível, então adoraria colaborar com elas em algum momento no futuro, possivelmente em qualquer coisa. Acho que as vozes deles juntas são simplesmente insanas. E seria maravilhoso cantar com elas.

Gavin James Imagem: Divulgação



Coluna Amaury Jr.: O que seus fãs podem esperar do seu próximo álbum de estúdio? Há alguma mudança significativa em comparação com os anteriores?

Gavin James: Acho que sim, 100%. Acho que este é muito diferente. Eu o produzi em grande parte sozinho, fui para uma pequena cabana na Irlanda chamada Black Mountain Studios, e gravei mais ou menos 80% do álbum. Então, é um pouco mais áspero, um pouco mais cru e não é perfeito, se é que faz algum sentido. E não é perfeito de jeito nenhum, da melhor maneira possível, eu acho. Eu sou um pouco mais velho agora, tenho 32 anos, então, estou muito animado com isso. Sinto que realmente soa mais como eu mesmo. E há algumas coisas tristes também, o que é legal.

Coluna Amaury Jr.: Como é voltar ao Brasil para apresentações ao vivo? Há algo em particular que você gosta na energia dos fãs brasileiros?

Gavin James: Toda vez que estive lá, foi um tipo de show diferente. Então, da primeira vez, fui sozinho. Na segunda vez, toquei com uma banda e foi mais um show grandioso. E depois a mesma coisa com a terceira vez. E a quarta vez que fui no ano passado, pelo menos acho que foi. Mas, sim, todos os shows foram muito diferentes e as multidões sempre foram incríveis. As multidões sempre cantaram junto com todas as letras. E eu sempre ganho presentes. Então, estou muito animado para ir lá e tocar. Vai ser muito interessante e muito divertido. Ótimo.



Coluna Amaury Jr.: Você pode compartilhar alguma história única ou engraçada dos bastidores de suas turnês que talvez não saibamos ainda? Você tem alguma curiosidade ou coisa engraçada que possa compartilhar?

Gavin James: Não há muitas coisas que eu poderia contar… Não consigo lembrar exatamente. Sabe, não tenho estado em uma turnê grande desde… em um período do ano passado, mas isso foi realmente o máximo. Sabe, eu vou criar mais memórias porque começo na próxima semana. Então, me chame em duas semanas e eu te conto se alguma coisa legal aconteceu. Porque se muitas coisas legais acontecerem, eu provavelmente esqueci com a ressaca que veio cerca de duas horas depois.