Amaury Jr.

No dia 18 de fevereiro, o filme "O Fantasma da Ópera", clássico do cinema lançado em 1925, será exibido no MIS com trilha sonora executada ao vivo. A sessão é uma programação paralela ao último dia da exposição "Terror no cinema". Os ingressos estão à venda na plataforma INTI (on-line) e na bilheteria do museu.

O Fantasma da Ópera Imagem: Reprodução

O evento faz parte do Cinematographo, programa do MIS inspirado na atmosfera das primeiras sessões de cinema e que convida, a cada edição, uma banda ou músicos para realizar a sonorização ao vivo de um filme. O escolhido para a primeira edição de 2024, "O Fantasma da Ópera", é a adaptação para o cinema do livro clássico de Gaston Leroux e apresenta o compositor Erick, que vive no subsolo de um teatro de Paris e se apaixona por uma cantora de ópera. A execução da trilha sonora ao vivo tem direção musical de Anselmo Mancini, acompanhada pelo pianista Daniel Grajew e pela violinista Marcela Sarudiansky.