Amaury Jr.

Na última quarta-feira (24), Rosewood São Paulo realizou a primeira edição de seu baile de Carnaval. Sob o tema "É da nossa natureza", o evento reverenciou a pluralidade da cultura brasileira. O Baile do Rosewood foi criado para ser uma festa com propósito. Uma das organizações beneficiada com a arrecadação do evento é a?Casa do Rio, que promove o desenvolvimento humano, territorial e cultural no Amazonas.

Em um resgate da tradição dos bailes capital paulista, a celebração contou como atração principal Claudia Leitte, show de Alceu Valença, performance da escola de samba Dragões da Real e apresentações dos blocos Ilú Obá De Min e Charanga do França. Edouard Grosmangin, diretor geral do Rosewood São Paulo, recebeu diversos nomes como Reynaldo Gianecchini, Mariana Ximenes, Fabiana Karla, Tiago Abravanel, Vic Ceridono, Camila Coutinho, Maria Gal, Theodo Cochrane, Ju Ferraz, Mônica Salgado, Halessia, Magá Moura, entre outros.