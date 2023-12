Amaury Jr.

A cantora Roberta Campos lança dia 8 de dezembro seu primeiro single de Natal em parceria com o cantor Alex Cuba. "Para nos amarmos no Natal" estará disponível nas principais plataformas digitais e terá videoclipe oficial. A música tem uma mistura de ritmos afro-caribenhos com sonoridades do pop latino atual, unido a elementos de soul e jazz que resultaram em uma canção deliciosa para se ouvir em clima natalino.

Roberta Campos e Alex Cuba Imagem: Divulgação

A cantora, depois de ouvir uma música de Alex, passou a segui-lo nas redes sociais. Foi por meio das redes que começaram a conversar e a visitar mais o trabalho um do outro. Após meses de conversas e trocas de admiração mútua, Alex acabou por convida-la a fazer parte dessa canção.