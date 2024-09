Em uma caminhada de menos de 20 minutos pela orla onde fica o Wharf, dá para ir do mercado da Maine Avenue, o mais antigo mercado de frutos do mar em funcionamento no país, até o Titanic Memorial, monumento aos homens que se sacrificaram no naufrágio do navio. Mas é algumas ruas para cima que fica uma das melhores atrações da região.

O International Spy Museum foi reinaugurado em 2019 em um prédio escuro de aço e vidro que destoa nessa cidade famosa pelos edifícios claros de calcário e mármore. O museu conta, por meio de objetos, vídeos, fotos e muita interatividade, a história da espionagem no mundo.

Estão lá a machadinha usada para matar o líder soviético Leon Trotsky (com marca de sangue e tudo), utensílios da invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, e destroços do 11 de Setembro. Mas a maior atração, para fãs do gênero, acaba sendo uma mostra paralela, dedicada aos veículos originais usados nos filmes de 007.

As principais fases de James Bond estão representadas, de Sean Connery a Daniel Craig. Os carros têm lança-mísseis e outros adicionais, típicos da série.

O único porém é o preço. Diferentemente da formidável rede gratuita de museus de DC, o ingresso custa a partir de US$ 27 (em torno de R$ 150), ou de US$ 38 (R$ 215), no combo com a mostra Bond.